Аэропорт "Мурманск" вернулся к штатной работе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Росавиация отменила ограничения на работу аэропорта "Мурманск", сообщил телеграм-канал представителя ведомства Артема Кореняки.

Аэропорт возобновил прием и отправку рейсов.

Временные ограничения вводили ранее в среду для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, напомнили в Росавиации. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупреждал об опасности атак БПЛА в регионе.

"Беспилотник ликвидирован. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - сообщил он позднее.