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Женщина и ребенок погибли в белгородском поселке при атаке дрона

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших и двух раненых при атаке дрона ВСУ на частный дом в поселке Разумное.

"Сегодня тяжелый день для всех нас. Погибли мирные жители. В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное - погибли двухлетний ребенок и его мама", - написал он в своем телеграм-канале.

"В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы", - добавил глава региона.

По его информации, в результате атаки дом частично разрушен, нужна экспертиза.

Бойцы самообороны охраняют дом. Информация о последствиях уточняется.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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