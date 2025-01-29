Женщина и ребенок погибли в белгородском поселке при атаке дрона

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших и двух раненых при атаке дрона ВСУ на частный дом в поселке Разумное.

"Сегодня тяжелый день для всех нас. Погибли мирные жители. В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное - погибли двухлетний ребенок и его мама", - написал он в своем телеграм-канале.

"В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы", - добавил глава региона.

По его информации, в результате атаки дом частично разрушен, нужна экспертиза.

Бойцы самообороны охраняют дом. Информация о последствиях уточняется.