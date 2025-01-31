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49 дронов ВСУ уничтожено над семью регионами РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу дежурными средствами ПВО нейтрализованы 49 украинских беспилотников над семью регионами РФ, сообщило Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов: 25 БПЛА - над территорией Ростовской области; восемь - над территорией Волгоградской области; шесть - над территорией Курской области; четыре - над территорией Ярославской области и по два - над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края", - сказано в сообщении.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации в регионе 25 беспилотников, пострадавших нет.

В Воронежской области было ликвидировано несколько беспилотников, есть раненый, сообщил в пятницу ночью губернатор региона Александр Гусев.

Воронежская область Краснодарский край Ростовская область Волгоградская область Курская область
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