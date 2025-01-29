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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Новоелизаветовки в ДНР

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль населённый пункт Новоелизаветовка в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Новоелизаветовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении, распространённом в среду.

Российские военные в течение суток уничтожили 165 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

По его информации, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и местам сборки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 156 районах.

Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются вглубь обороны вооруженных сил Украины, группировки "Запад" и "Южная" улучшили положение и заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив и Константинополь (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в ДНР и Харьковской области.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказали в Минобороны РФ.



Хроника 24 февраля 2022 года – 29 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Новоелизаветовка
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