Поиск

Лесоруб-нелегал захватил заложников в Калужской области

Погиб сам преступник и трое лесничих

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ранее судимого жителя Куйбышевского района Калужской области сотрудники лесничества попытались задержать во время незаконной рубки деревьев в среду, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"При задержании преступник оказал сопротивление, захватил заложников. К сожалению, трое лесничих погибли. В результате действий правоохранительных органов заложники освобождены. Они осмотрены медиками, повреждений и угрозы их здоровью нет. Преступник застрелился на месте", - написал Шапша в своем телеграм-канале.

Как уточнила пресс-служба региональной прокуратуры, "предположительно, подозреваемый в незаконной рубке местный житель убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль".

Тела погибших лесников обнаружили в машине во время тушения пожара.

Следственные органы Следственного комитета РФ (СКР) по Калужской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района, сообщается в телеграм-канале регионального управления.


Владислав Шапша Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Санкция суда на арест акций золотодобытчика "Селигдар" обжалована

Синоптики оценили в 20-40% вероятность майских заморозков в центре РФ в 2025 г.

Трутнев сообщил о подготовке плана улучшения экономического состояния "РусГидро"

Трутнев сообщил о подготовке плана улучшения экономического состояния "РусГидро"

Совфед одобрил закон о штрафах за продажу детям опасных газосодержащих товаров

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Новоелизаветовки в ДНР

Песков назвал бездоказательными слова журналиста Карлсона о попытках убить Путина

Песков назвал бездоказательными слова журналиста Карлсона о попытках убить Путина

"Домодедово" прокомментирует иск Генпрокуратуры после его подробного изучения

Две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих

Две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих

Женщина и ребенок погибли в белгородском поселке при атаке дрона

Аэропорт "Мурманск" временно не принимает самолеты

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5779 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });