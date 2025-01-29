Лесоруб-нелегал захватил заложников в Калужской области

Погиб сам преступник и трое лесничих

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ранее судимого жителя Куйбышевского района Калужской области сотрудники лесничества попытались задержать во время незаконной рубки деревьев в среду, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"При задержании преступник оказал сопротивление, захватил заложников. К сожалению, трое лесничих погибли. В результате действий правоохранительных органов заложники освобождены. Они осмотрены медиками, повреждений и угрозы их здоровью нет. Преступник застрелился на месте", - написал Шапша в своем телеграм-канале.

Как уточнила пресс-служба региональной прокуратуры, "предположительно, подозреваемый в незаконной рубке местный житель убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль".

Тела погибших лесников обнаружили в машине во время тушения пожара.

Следственные органы Следственного комитета РФ (СКР) по Калужской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района, сообщается в телеграм-канале регионального управления.



