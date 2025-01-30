Калужская область выплатит по миллиону рублей семьям застреленных лесников

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство Калужской области окажет материальную помощь семьям трех лесников, застреленных при исполнении служебного долга в Куйбышевском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Каждой семье выплатим по одному миллиону рублей из областного бюджета. Местные власти помогут с организацией похорон и тоже окажут материальную поддержку. Скорбим вместе с родными и близкими погибших. Глава Рослесхоза Иван Васильевич Советников присоединяется к соболезнованиям", - написал Шапша.

Утром 29 января пять лесничих выехали на проверку информации о незаконной рубке леса домой к 64-летнему подозреваемому.

"Когда они подъехали к дому мужчины, тот, предположительно, используя пистолет ТТ, открыл огонь, в результате чего погибли трое мужчин. Двух сотрудников, включая женщину, он увел к себе домой и надел на них наручники", - сообщали в СК.

Служебный УАЗ мужчина отогнал от дома и поджег. На сообщение о пожаре и нападении на место прибыли полицейские и сотрудники МЧС, после чего фигурант свел счеты с жизнью. Заложников освободили. В доме были обнаружены оружие и боеприпасы.

По фактам возбуждено уголовное дело об убийстве трех человек в связи с их служебной деятельностью, незаконном лишении свободы, незаконном обороте оружия и уничтожении имущества путем поджога.