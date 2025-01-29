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Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск в зоне СВО

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления "Южной" группировки войск в зоне специальной военной операции, сообщило в среду министерство обороны РФ.

По данным ведомства, Белоусов "заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке, характеру действий противника и ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки в зоне ответственности, а также представителей штаба группировки по обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции".

"Министру обороны РФ представили современные роботизированные комплексы различного назначения, используемые как для доставки материально-технических средств на передовой, так и для нанесения огневого поражения противнику с применением боевых модулей, устанавливаемых на них", - говорится в сообщении.

Также "Белоусов ознакомился с ходом работ в подразделениях, где осуществляется модернизация, обслуживание и ремонт беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов, быстросборных мобильных платформ, а также вооружения и военной техники", информирует Минобороны.

По его сведениям, Санчик доложил министру обороны, что "в настоящее время военнослужащими группировки активно применяется и постоянно дорабатывается дополнительная противодроновая защита, представляющая собой тросовую систему защиты башни тяжелой бронированной техники".

"В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", - говорится в сообщении.

Минобороны распространило кадры работы главы военного ведомства в "Южной" группировке войск.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Андрей Белоусов Минобороны РФ
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