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Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне СВО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в военном ведомстве.

"На пункте управления группировки глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне ответственности", - заявили в Минобороны РФ в пятницу.

Там сообщили, что министр провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой.

"Глава российского военного ведомства осмотрел основные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО совместно со специалистами одного из предприятий по производству систем радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, министру было доложено об успешном применении антидроновых ружей "Кентавр", автомобильных систем радиоэлектронной борьбы "Мгла" и переносных станций противодействия БПЛА для штурмовых подразделений.

"Генерал-полковник Михаил Теплинский доложил министру обороны РФ, что в соединениях группировки эффективно показали себя в ходе ведения боевых действий машины боевого управления ротного и батальонного звена, которые используются на различных участках фронта для обеспечения бесперебойной работы командного состава подразделений со штатным расчетом БпЛА", - заявили в военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Андрей Белоусов Минобороны РФ
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