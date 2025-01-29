Минтруд ждет снижения числа занятых в торговле более чем на 200 тыс. человек к 2030 г.

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Прогноз кадровой потребности до 2030 года показал, что занятость в сфере торговли снизится более чем на 200 тыс. человек, сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Дмитрий Платыгин.

"Самый большой условный "донор" кадров - торговля, где ожидается снижение занятых более чем на 200 тысяч человек", - сказал Платыгин в среду на заседании рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования и подготовки профессиональных кадров.

В профессиональном разрезе наиболее существенный прирост по кадрам в горизонте до 2030 года приходится на квалифицированных рабочих промышленности, строительства и транспорта, отметил замминистра.

"Проведенный анализ показывает новый вызов для рынка труда. При текущей производительности сверх уже занятых по этим профессиям в горизонте пяти лет необходимо еще привлечь порядка 400 тысяч квалифицированных рабочих, более 500 тысяч специалистов среднего уровня квалификации и служащих", - добавил Платыгин.

Прирост спроса по специалистам с высшим образованием составит порядка 130 тысяч человек, добавил он.

Например, среди работников высшего уровня квалификации по прогнозам наиболее существенно вырастет спрос на IT-специалистов: сверх уже имеющихся потребуются порядка 100 тыс. разработчиков и аналитиков программного обеспечения, порядка 40 тыс. специалистов по базам данных и сетям.

"Для всей отрасли здравоохранения и социальных услуг в целом, включая государственные и негосударственные сектора, потребуется еще порядка 68 тысяч специалистов врачей", - отметил Платыгин.

Падение же спроса в основном касается тех профессий, в которых высокими темпами идет цифровизация труда, пояснил он.

По его данным, порядка 11 млн рабочих мест нужно заместить к 2030 году - это сумма новых рабочих мест и рабочих мест, которые потенциально высвобождаются в связи с достижением работниками пенсионного возраста.

Дополнительная кадровая потребность к 2030 году по сравнению с взятым за базу 2022 годом составит 3,1 млн человек, что на 700 тысяч больше предыдущих оценок, напомнил замминистра.

Согласно его презентации, общая потребность российской экономики в кадрах к 2030 году составит 74,3 млн человек. В потребности в кадрах не учитываются работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, военнослужащие и ряд других категорий, которые учитываются Росстатом как занятые, пояснили в пресс-службе Минтруда.

Как ранее сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, "прогноз определяет объем и структуру потребности в кадрах всей страны, а также потребность в кадрах в разрезе регионов и отраслей". Исходя из прогноза будут определяться и корректироваться контрольные цифры приема в вузы и средние профессиональные учебные заведения в зависимости от нужд экономики, а также все программы по переподготовке кадров, отмечала она.