Поиск

Глава Минстроя посетовал на низкую производительность труда в отрасли

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Значительная часть работ на строительных площадках в России выполняется с отставанием по срокам из-за низкой производительности труда, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild.

"Самое главное - это производительность труда (...). Мы большую часть работ отстаем во времени: если, допустим, по нашему нормативу один куб кладки каменщик должен за рабочее время выложить, то он почему-то делает эту работу за полтора дня. Мы так производительность труда не поднимем в стройке. (...) Вопросы логистики тоже: остается именно внутренняя логистика. В целях экономии (...) подрядные организации ликвидировали много своих структур, которые обеспечивали необходимую скорость работы. Оборачиваемость капитала в стройке должна быть гораздо выше, тогда будет и производительность лучше", - сказал он.

Одним из важных вопросов на пути технологического суверенитета отрасли является вопрос кадров, добавил глава Минстроя. По его словам, сейчас следует подумать над тем, чтобы после вузов распределять бюджетников по организациям.

В начале 2025 года вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил "дорожную карту" по реализации концепции подготовки кадров для стройотрасли и ЖКХ до 2035 года. Документ разработан Минстроем совместно с Минобрнауки, Минпросвещения, Минтрудом и отраслевым сообществом. В "дорожную карту" входят все этапы подготовки кадров. Например, предусмотрена разработка и внедрение новых госстандартов и программ. Также планируется развивать взаимодействие между образовательными учреждениями и компаниями.

Ирек Файзуллин Марат Хуснуллин Минстрой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ВСС ждут дискриминации лицензий медстраховщиков в случае изменения закона об ОМС

Директор ЗАЭС назвал достаточным запас топлива для электрогенераторов

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам колонии

Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам колонии

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Прокуратура попросила приговорить к семи годам колонии заочно Дмитрия Быкова

Арестован второй соответчик по иску к председателю Совета судей Момотову

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7266 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });