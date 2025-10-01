Глава Минстроя посетовал на низкую производительность труда в отрасли

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Значительная часть работ на строительных площадках в России выполняется с отставанием по срокам из-за низкой производительности труда, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild.

"Самое главное - это производительность труда (...). Мы большую часть работ отстаем во времени: если, допустим, по нашему нормативу один куб кладки каменщик должен за рабочее время выложить, то он почему-то делает эту работу за полтора дня. Мы так производительность труда не поднимем в стройке. (...) Вопросы логистики тоже: остается именно внутренняя логистика. В целях экономии (...) подрядные организации ликвидировали много своих структур, которые обеспечивали необходимую скорость работы. Оборачиваемость капитала в стройке должна быть гораздо выше, тогда будет и производительность лучше", - сказал он.

Одним из важных вопросов на пути технологического суверенитета отрасли является вопрос кадров, добавил глава Минстроя. По его словам, сейчас следует подумать над тем, чтобы после вузов распределять бюджетников по организациям.

В начале 2025 года вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил "дорожную карту" по реализации концепции подготовки кадров для стройотрасли и ЖКХ до 2035 года. Документ разработан Минстроем совместно с Минобрнауки, Минпросвещения, Минтрудом и отраслевым сообществом. В "дорожную карту" входят все этапы подготовки кадров. Например, предусмотрена разработка и внедрение новых госстандартов и программ. Также планируется развивать взаимодействие между образовательными учреждениями и компаниями.