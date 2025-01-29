Замглавы МИД РФ Богданов вновь обсудил с послом Израиля вопрос об удерживаемых в Газе россиянах

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в среду второй раз на этой неделе принял посла Израиля в Москве Симону Гальперин.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в секторе Газа. При этом была подтверждена нацеленность российской стороны на продолжение энергичных усилий, направленных на скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве лиц, включая гражданина России А.Труфанова, уроженца Донбасса М.Харкина и других заложников", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Были также рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-израильских многоплановых связей", - отмечается в сообщении.

Богданов встречался с Гальперин 27 января. Тогда также обсуждался вопрос об удерживаемых в Газе заложниках, в том числе российских гражданах.