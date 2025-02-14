"Палестинский исламский джихад" пообещал освободить в субботу россиянина Труфанова

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В группировке "Палестинский исламский джихад" заявили о планах освободить 15 февраля взятого в заложники 7 октября 2023 года гражданина России Александра Труфанова. Об этом боевое крыло группировки "Сарая аль-Кудс" сообщило в Telegram.

По данным телеканала "Аль-Арабийя", ХАМАС намерен в субботу в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа отпустить трех заложников, в том числе одного с двойным гражданством США и Израиля.

Труфанов переехал в Израиль из Ростова-на-Дону.