Поиск

"Палестинский исламский джихад" пообещал освободить в субботу россиянина Труфанова

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В группировке "Палестинский исламский джихад" заявили о планах освободить 15 февраля взятого в заложники 7 октября 2023 года гражданина России Александра Труфанова. Об этом боевое крыло группировки "Сарая аль-Кудс" сообщило в Telegram.

По данным телеканала "Аль-Арабийя", ХАМАС намерен в субботу в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа отпустить трех заложников, в том числе одного с двойным гражданством США и Израиля.

Труфанов переехал в Израиль из Ростова-на-Дону.

Хроника 07 октября 2023 года – 14 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль ХАМАС Александр Труфанов Палестинский исламский джихад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Британия добавила в санкционные списки по РФ замминистра обороны Павла Фрадкова

Прокуроры из 14 штатов США подали иск в суд против Маска и Трампа

Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Что случилось этой ночью: пятница, 14 февраля

Самолет вылетевшего в Мюнхен госсекретаря США возвращается в Вашингтон

Самолет вылетевшего в Мюнхен госсекретаря США возвращается в Вашингтон

США увеличат продажи вооружения в Индию

США увеличат продажи вооружения в Индию

Трамп анонсировал переговоры представителей США, РФ и Украины в Мюнхене и Саудовской Аравии

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5857 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ30 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России47 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });