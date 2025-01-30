Пять украинских БПЛА уничтожены за ночь в Белгородской и Брянской областях

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в ночь на четверг пять украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БпЛА - над территорией Белгородской области и два - над территорией Брянской", - говорится в сообщении.

В ночь на среду над российскими регионами были сбиты 104 украинских беспилотника, сообщало Минобороны РФ.