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Пять украинских БПЛА уничтожены за ночь в Белгородской и Брянской областях

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в ночь на четверг пять украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БпЛА - над территорией Белгородской области и два - над территорией Брянской", - говорится в сообщении.

В ночь на среду над российскими регионами были сбиты 104 украинских беспилотника, сообщало Минобороны РФ.

Минобороны РФ Белгородская область Брянская область
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