Над регионами РФ за ночь сбито 104 беспилотника ВСУ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в ночь на среду 104 украинских беспилотника над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.

"47 - над территорией Курской области, 27 - над территорией Брянской области, 11 - над территорией Смоленской области, семь - над территорией Тверской области, четыре - над территорией Белгородской области, три - над территорией Нижегородской области, три - над территорией Калужской области, один - над территорией Ростовской области и один - над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.