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В Петербурге установлен новый температурный рекорд, на пороге еще один

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Температурный рекорд для 29 января установлен в Петербурге, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

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"К 21 часу температура воздуха в центре города достигла плюс 5,3 градуса. (...) Напомню, до этого в городе в этот день было плюс 5 в 1989 году", - написал синоптик в телеграм-канале.

Рекорд тепла может быть побит в северной столице и в четверг: по прогнозам, воздух прогреется до плюс шести градусов.

Как сообщалось, январь 2025 года в Петербурге уже войдет в историю метеонаблюдений как самый "мокрый" за весь ряд наблюдений за погодой. По данным на утро среды, выпало 91,9 мм осадков, что составляет 198% от нормы.

Петербург Гидрометцентр
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