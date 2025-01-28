Поиск

Температурные рекорды были побиты в 10 городах России в понедельник

Температурные рекорды были побиты в 10 городах России в понедельник
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Температурные рекорды, установленные для 27 января, были побиты в десяти городах России из-за супертеплой погоды, установившейся на европейской части страны, в ближайшие дни также будут фиксироваться рекордные значения температуры, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Сейчас очень теплые, супертеплые воздушные массы перемещаются на европейскую часть страны, поэтому везде рекорды щелкаются, как семечки. Вчера было большое количество городов, где были побиты рекорды. Они побиты в Тамбове, в Пскове, в Саранске, во Владимире, в Москве, в Рязани, в Смоленске, в Твери, в Ярославле, в Саратове", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что во всех городах были положительные температуры. "Самый старый рекорд был в Саратове, он был зафиксирован 27 января 1912 года и составлял плюс 3,5 градуса. Вчера был плюс 4,2 градуса", - добавил метеоролог.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что температурный рекорд, установленный в Москве 28 января в 1923 году, также был побит. Тогда максимальная температура составила плюс 3,1 градуса, а сегодня она уже поднялась до плюс 5 градусов.

"Рекорды будут биться сегодня, завтра и в четверг. Потому что невиданное, небывалое тепло, которое идет из тропиков и субэкваториальных районов. Такого процесса еще не было", - добавил Вильфанд.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зерновой союз прогнозирует сбор зерна в России в 2025 году ниже прошлогоднего

Зерновой союз прогнозирует сбор зерна в России в 2025 году ниже прошлогоднего

Генпрокуратура усмотрела в кейсе Митюшова иностранный контроль за стратпредприятиями

В РФ за год выявили нарушения маркировки у каждого пятого проверенного продукта

Песков заявил, что спецслужбы РФ принимают все меры для обеспечения безопасности президента

Песков заявил, что спецслужбы РФ принимают все меры для обеспечения безопасности президента

Генпрокуратура хочет взыскать с отвечавших за фортификации в Курской области 3,2 млрд рублей

Ростовские власти обсуждают с тремя инвесторами покупку фабрик "Глории Джинс"

Ростовские власти обсуждают с тремя инвесторами покупку фабрик "Глории Джинс"

Возвращение отрицательных температур ожидается в Москве на следующей неделе

Возвращение отрицательных температур ожидается в Москве на следующей неделе
Разлив мазута в Керченском проливе

Очистка аварийного танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена

Очистка аварийного танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена

Бывшему топ-менеджеру "Роснано" Кушнареву предъявлено обвинение в мошенничестве

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5774 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2141 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });