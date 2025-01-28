Температурные рекорды были побиты в 10 городах России в понедельник

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Температурные рекорды, установленные для 27 января, были побиты в десяти городах России из-за супертеплой погоды, установившейся на европейской части страны, в ближайшие дни также будут фиксироваться рекордные значения температуры, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Сейчас очень теплые, супертеплые воздушные массы перемещаются на европейскую часть страны, поэтому везде рекорды щелкаются, как семечки. Вчера было большое количество городов, где были побиты рекорды. Они побиты в Тамбове, в Пскове, в Саранске, во Владимире, в Москве, в Рязани, в Смоленске, в Твери, в Ярославле, в Саратове", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что во всех городах были положительные температуры. "Самый старый рекорд был в Саратове, он был зафиксирован 27 января 1912 года и составлял плюс 3,5 градуса. Вчера был плюс 4,2 градуса", - добавил метеоролог.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что температурный рекорд, установленный в Москве 28 января в 1923 году, также был побит. Тогда максимальная температура составила плюс 3,1 градуса, а сегодня она уже поднялась до плюс 5 градусов.

"Рекорды будут биться сегодня, завтра и в четверг. Потому что невиданное, небывалое тепло, которое идет из тропиков и субэкваториальных районов. Такого процесса еще не было", - добавил Вильфанд.