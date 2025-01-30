Два Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и Японского морей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей, на отдельных этапах их сопровождали иностранные истребители, сообщили в Минобороны РФ.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, продолжительность полета составила более 8 часов.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Минобороны РФ.