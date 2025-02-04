"Стратеги" Ту-95МС провели полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах их сопровождали иностранные истребители, сообщили в Минобороны РФ

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, продолжительность полета составила более четырех часов.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили военные.

В министерстве отметили, что "экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей".

30 января российские военные сообщили, что два Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и Японского морей.

28 января Минобороны РФ объявило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

По официальной информации, стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.