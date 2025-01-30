Ремонтную бригаду доставят на получивший повреждения атомоход "50 лет Победы"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ремонтную бригаду доставят на атомный ледокол "50 лет Победы", который 26 января во время работы в Карском море получил повреждение обшивки края левого борта, сообщает ФГУП "Атомфлот".

В "Атомфлоте" отмечают, что повреждения не являются критическими.

"Повреждения получил лишь верхний участок носовой части корпуса в районе шкиперской кладовой. В ближайшее время на атомный ледокол будет доставлена ремонтная бригада ФГУП "Атомфлот" для устранения повреждений. Она выполнит необходимые работы без захода судна в порт", - говорится в сообщении.

На предприятии подчеркивают, что повреждения не повлияли на мореходные качества атомного ледокола.

Экипаж атомохода работает в штатном режиме согласно рейсовому заданию. Основным районом плавания является Обская губа и Карское море.

Планируется, что зимне-весенняя навигация ледокола "50 лет Победы" завершится в конце мая. После экипаж будет заниматься плановой подготовкой к туристическим рейсам на Северный полюс.

Как сообщалось, в ночь на 26 января во время околки (освобождение ледоколом застрявшего во льдах судна) ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края левого борта. В результате инцидента никто не пострадал.

"Угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет", - сообщали в "Атомфлоте".