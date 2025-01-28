Атомоход "50 лет Победы" получил повреждение обшивки в Карском море

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Атомный ледокол "50 лет Победы" во время работы в Карском море получил повреждение обшивки края левого борта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФГУП "Атомфлот".

Инцидент произошел в ночь на 26 января во время околки (освобождение ледоколом застрявшего во льдах судна - ИФ).

"Никто не пострадал. Мореходные качества не утеряны. Угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет", - сообщили в "Атомфлоте".

В настоящее время атомоход продолжает работу в акватории Северного морского пути в штатном режиме.