Думе предложили изменить правила информирования банками физлиц об условиях вкладов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который модифицирует информирование физических лиц об условиях банковских вкладов при дистанционных сделках, когда моменты подписания и заключения договора могут не совпадать, а также уточняет условия информирования о договорах вклада с переменной процентной ставкой.

Законопроект № 829929-8 опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, при применении переменной процентной ставки банки должны указывать значение процентной ставки на дату заключения договора. Теперь формулировка уточняется и предлагается указывать ее на дату подписания договора. Информация об изменении процентной ставки должна предоставляться вкладчику не позднее чем через три рабочих дня с момента ее изменения.

ЦБ получает право устанавливать не только форму, но и порядок заполнения таблицы условий вклада, что по замыслу авторов позволит регулятору обеспечить гибкий подход с учетом используемых на финансовом рынке способов совершения сделок и договорных конструкций.

Кроме того, вносятся изменения, касающиеся расчетных услуг операторов финансовых платформ, уточняется режим работы специального счета. Вводится возможность перечисления средств между бенефициарами на одном специальном счете без изменения общего остатка средств. В пояснительной записке авторы подчеркивают, что это необходимо для упрощения и ускорения расчетов, а также снижения издержек их участников.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.