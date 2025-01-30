На Кубани чиновника заподозрили в краже 105 тысяч тонн песка

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Заместитель директора федерального госучреждения по обеспечению мелиорации на территории Краснодарского края задержан на рабочем месте по подозрению в крупной краже и нарушении правил охраны водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По данным правоохранительных органов, чиновник совместно с директором одного из филиалов своего учреждения и тремя сотрудниками логистических компаний организовал незаконную добычу свыше 105 тысяч тонн песка в русле реки Кубань на территории Красноармейского и Абинского районов. Общая стоимость незаконно добытого песка превысила 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Чиновнику вменили ч.4 ст. 158 УК (кража) и ч. 4 ст. 257 УК (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов).