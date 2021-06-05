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Гостям пляжей Сардинии грозят штрафы до 3 тыс. евро за кражу песка

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Десяткам людей грозят штрафы размером до 3 тысяч евро за то, что они забирали песок и ракушки с пляжей итальянского острова Сардиния.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ, в общей сложности 41 человек подозревается в краже около 100 кг песка с пляжей.

Знаменитый белый песок считается достоянием Сардинии, его категорически запрещено забирать. "Би-би-си" отмечает, что жители острова давно жаловались на то, что туристы уносят с пляжей песок: многие гости, включая и некоторых итальянцев, хотят привезти его домой в качестве сувенира.

Торговля песком, галькой и ракушками была признана на Сардинии незаконной в 2017 году.

Полиция и таможенники следят за аэропортами и портами острова: у многих туристов упаковки песка находили при сканировании багажа. В последние дни службы острова зафиксировали множество онлайн-объявлений о продаже песка и ракушек с Сардинии.

Только в этом году общая сумма штрафов за эти нарушения составила 13 тыс. евро. Когда незаконный сувенир изымают, его возвращают на тот же пляж, откуда, предположительно, его забрали.

Италия Сардиния

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