В херсонском селе Каиры в результате обстрела погиб мужчина

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Херсонской области под обстрел попало село Каиры, там один человек погиб, еще один был ранен, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

"В результате обстрела жилого сектора пострадали два человека, из них один человек (мужчина 1965 года рождения) погиб", - сообщил он.

Пострадала женщина 1964 года рождения, врачи оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.