Три человека погибли в результате обстрела в Херсонской области

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Три мирных жителя погибли в Алешках (Херсонская область) после обстрела со стороны ВСУ, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо.

Как он написал в своем телеграм-канале, их личности устанавливаются.

Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами. Также, по его словам, ВСУ применили системы дистанционного минирования.

Губернатор добавил, что город усеян минами типа "Лепесток" и неразорвавшимися суббоеприпасами.