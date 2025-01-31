Ограничения на приём порожних вагонов из-за рубежа будут действовать весь февраль

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" сохранит в течение всего февраля ограничения на приём порожних вагонов из-за рубежа, которые вступят в силу в воскресенье, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД - начальник центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.

"Если мы увидим, что какого-то рода подвижного состава специализированного нам будет не хватать, но он есть у нашего соседа, то в исключительных случаях будет этот подвижной состав допускаться под конкретную перевозку на пути Российской Федерации. Мы руководствуемся объемом груза, в том числе экспортного, который нам предъявляет клиент. И мы видим, что по крайней мере, на февраль точно необходимости отменять эту телеграмму не будет", - сказал Глазков.

Как сообщалось, РЖД со 2 февраля ввели временные ограничения на приём порожних вагонов из-за рубежа.

Данная мера не касается вагонов российской приписки, которые возвращаются из-за рубежа в порожнем состоянии, а также вагонов, следующих транзитом.