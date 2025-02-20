Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Союз "Объединение вагоностроителей" видит серьезные предпосылки для кратного падения производства грузовых вагонов в России начиная с 2025 года на фоне борьбы ОАО "РЖД" с профицитом подвижного состава на сети, ограничений пропускной способности инфраструктуры, низких объемов списания вагонов и высокой ключевой ставки ЦБ.

Об этом заявил исполнительный директор союза Евгений Семенов на транспортном форуме "Подвижной состав: производство, эксплуатация, ремонт".

Как сказано в его презентации, начиная с 2025 года уровень производства может составить 25-27 тысяч грузовых вагонов, при том, что в 2024 году производство грузовых вагонов выросло на 16% и составило 73,5 тысяч.

"Наши вагоностроительные компании не стоят на месте, практически уже каждый имеет в своей линейке инновационный подвижной состав, который уже доказал свою экономическую эффективность, и линейка эта растет по всем родам. Но в конце 2024 года - начале 2025 года появляются риски, которые все наши ожидания, когда мы будем работать, не покладая рук и ног, могут свестись к нулю. Первое - это непредвиденные решения "Российских железных дорог", то что имеется профицит подвижного состава, так называемая "борьба с профицитом". В октябре (2024 года - ИФ) эта цифра была на уровне 195 тысяч (вагонов - ИФ), уже в конце января она выросла до 400 тысяч. Хочется отметить, что данные выводы коллеги делают по методике расчета баланса потребного парка, которая сегодня проходит апробацию, она не является утвержденным документом, соответственно, делать выводы по данной методике, наверное, преждевременно и неправильно", - сказал он.

Также, по его словам, нерешенным остается вопрос с ограничением пропускных способностей, в то время как машиностроение развивается более быстрыми темпами. Еще одним негативным показателем Семенов назвал низкие темпы списания грузовых вагонов до 2031 года включительно.

"Таким образом наше падение (производства - ИФ) может быть кратным, и ни о каких 60 -70 тысячах (вагонов - ИФ) и речи может не быть", - сказал Семенов.

Он также предупредил, что собственники подвижного состава весной могут столкнуться с невозможностью приписки новых вагонов на сеть железных дорог на фоне отсутствия места.

"До октября (2024 года - ИФ) приписка вагонов осуществлялась уведомительным характером, на площадь 10 км можно было приписать бесконечное количество вагонов, с октября приписка начала согласовываться с "Российскими железными дорогами" (...). Соответственно, этот контроль с отсутствием возможных достаточных площадей остановит, по нашим прогнозам, к концу апреля - к маю данную деятельность (возможность приписки - ИФ). Не можешь приписать - не можешь зарегистрировать", - сказал Семенов.

По его словам, на этом фоне уже возник серый бизнес, "подают площади на регистрацию за деньги".

По мнению Семенова, механизм приписки по приказу № 35 Минтранса - устаревший механизм, который был нужен для определения владельцев подвижного состава. "На сегодняшний момент с учетом всех информационных баз приписка просто-напросто не нужна, это просто желание владельца инфраструктуры регулировать допуск на инфраструктуру нового подвижного состава", - отметил он.