Российские военные уничтожили за ночь девять БПЛА и безэкипажный катер ВСУ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В ночь на субботу российские военные уничтожили девять украинских беспилотников над тремя регионами, а также безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Белгородской и Саратовской областей", - говорится в сообщении.

"Дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова", - добавили в ведомстве.