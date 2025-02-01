Что случилось этой ночью: суббота, 1 февраля

"Серьезные обсуждения" урегулирования конфликта на Украине, "Воздух" удостоен гран-при "Золотого орла", зернотрейдер "Родные поля" обращен в доход государства

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил о "серьезных обсуждениях" с Россией урегулирования конфликта на Украине. Президент США заверил, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным. "Мы, возможно, сделаем что-то важное. Мы хотим положить конец этой войне", - сказал Трамп.

- Спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что украинский конфликт можно завершить "в течение месяцев, а не лет". По его словам, для этого Трамп "создаст рычаги как для Киева, так и для Москвы", поскольку "знает, где и как надавить".

- Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Воздух" Алексея Германа-младшего. Лучшим режиссером по версии Национальной академии кинематографических искусств и наук России стал Владимир Грамматиков за фильм "Смотри на меня!".

- Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск о взыскании 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход РФ. По данным газеты "Коммерсантъ", активы компании включают собственный флот (11 морских судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и свыше 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Капитализация зернотрейдера превышает 58 млрд рублей, ежегодная выручка - 299 млрд рублей.

- Российские военные уничтожили за ночь девять украинских БПЛА над Брянской, Белгородской и Саратовской областями и безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крыму.