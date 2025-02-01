Власти уточнили число погибших при атаке дрона ВСУ на машину в Курской области

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Глава Глушковского района Павел Золотарев уточнил число погибших и пострадавших при атаке ВСУ на автомобиль.

По уточненной информации, из-за удара беспилотника по транспортному средству на территории Кореневского района в селе Снагость погиб один человек. "Второй - в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Третья пассажирка машины (...) не пострадала", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Золотарев сообщал о двоих погибших мужчинах, ехавших в автомобиле.

По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, в машине ехали трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед.

"По предварительной информации, один человек погиб. К сожалению, из-за активных боевых действий его тело пока не удалось эвакуировать. Его жена - не пострадала, от медицинской помощи впоследствии отказалась", - написал он в своем телеграм-канале.

"Еще один пассажир машины, 1981 года рождения, получил множественные ранения. Только рано утром его сумели привезти в Рыльскую ЦРБ, где подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас силами санавиации он доставлен в областную клиническую больницу", - сообщил Хинштейн.