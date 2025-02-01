Два человека погибли при атаке украинского дрона на машину в Курской области

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев сообщил о двух жертвах атаки ВСУ.

"Отмечается высокая активность беспилотников ВСУ в населенных пунктах и на дорогах, которые атакуют, в том числе и гражданские автомобили. Как следствие - есть жертвы со стороны мирного населения. Недавно на территории Кореневского района украинский дрон атаковал легковую машину с тремя пассажирами. Двое мужчин, жители Глушковского района, к несчастью, погибли. Женщина осталась жива", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Золотарев отметил, что обстановка в приграничье по-прежнему остается напряженной, и призвал жителей отказаться от поездок в район.