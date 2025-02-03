Астраханский ГПЗ "Газпрома" приостановил работу перед атакой дронов

Это позволило не допустить выбросов, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Астраханский газоперерабатывающий завод (входит в "Газпром переработка") приостановил работу перед атакой БПЛА в ночь на 3 февраля, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Ситуация контролируемая. Угроз для жизни и здоровья персонала и населения близлежащих сел нет. Получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности. Росприроднадзором и службой мониторинга ГПЗ ведется постоянный анализ экологического состояния воздуха. Превышений норм нет", - написал Бабушкин в телеграм-канале.

В видеоролике, опубликованном в социальных сетях губернатора, сообщается, что в настоящее время проводятся работы по выяснению степени повреждений комбинированной установки переработки стабильного конденсата. После этого будут разработаны мероприятия по ремонтным работам. Пожар на территории предприятия локализуется.

Ранее губернатор региона сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. По его словам, средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание. Пострадавших нет.

Позже Минобороны РФ сообщило об отражении ночью семи БПЛА над территорией Астраханской области.

Дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром переработка" - объединяет Оренбургский, Сосногорский, Астраханский и Амурский газоперерабатывающие заводы, Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский завод стабилизации конденсата, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".

Астраханский ГПЗ, согласно сайту предприятия, - крупнейший производитель газовой серы в России. Завод расположен на территории Астраханского газоконденсатного месторождения.