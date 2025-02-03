70 беспилотников ВСУ нейтрализовано в шести российских регионах за ночь

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник российские военные нейтрализовали 70 украинских беспилотников над шестью российскими регионами.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БПЛА - над территорией Ростовской области; 25 БПЛА - над территорией Волгоградской области; семь - над территорией Астраханской, пять - над территорией Воронежской, четыре - над территорией Белгородской и два над территорией Курской области", - говорится в сообщении.