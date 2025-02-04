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Лавров заявил о попытке Запада отстранить РФ, КНР и Иран от сопровождения сирийского урегулирования

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Запад пытается оттеснить Россию, Китай и Иран на второстепенные роли и отстранить эти страны от процесса внешнего сопровождения сирийского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Попытки отстранить от процесса внешнего сопровождения сирийского урегулирования Россию, Китай, Иран едва ли продиктованы добрыми намерениями, (они) вскрывают замыслы Запада оттеснить своих конкурентов на позиции второстепенные", - сказал Лавров на Ближневосточной конференции клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что в Сирии "сейчас большие проблемы, в том числе проблемы у той власти, которую воплощают сейчас "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России), аш-Шараа (Ахмед аш-Шараа, лидер группировки, назначен президентом переходного периода), и тех групп, которые входили в состав этой структуры и между которыми после смены власти в Сирии не очень заладился диалог и понимание".

"Там еще требуется очень активно и конструктивно, не пытаясь набирать геополитические очки, а думая о будущем сирийского народа, содействовать национальному диалогу, а для этого необходимо объединение усилий всех внешних игроков, которые так или иначе могут на эту ситуацию влиять", - добавил министр.

Иран МИД Сергей Лавров
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