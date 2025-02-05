Глава МИД Турции заявил, что федерализация Сирии не планируется

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сирийские власти сейчас не намерены превращать страну в федерацию или предоставлять районам автономию, заявил на круглом столе в агентстве Anadolu глава МИД Турции Хакан Фидан.

"В повестке сирийских властей не стоит вопрос о федерации или автономии", - сказал он.

По словам министра, с точки зрения Анкары, Сирия должна депортировать или ликвидировать членов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией. По его словам, президент Сирии в переходный период Ахмад аш-Шараа выразил относительно РПК четкую позицию, которая устроила Турцию.

4 февраля аш-Шараа посетил Турцию, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.