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"Высокоточные комплексы" сообщили о поставке в войска новой партии БМП-3

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил российским военным первую в этом году партию боевых машин пехоты - БМП-3.

"В штатную комплектацию новой техники, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, включены современные средства защиты, зарекомендовавшие себя в условиях реальных боевых действий", - говорится в сообщении пресс-службы холдинга, распространенном в среду.

По её информации, вся техника прошла полный цикл испытаний. БМП-3 имеют мощный комплекс вооружения и оснащены автоматизированной системой управления огнем.

В холдинге отметили, что предприятие, специализирующееся на производстве БМП-3, работает в особом режиме - шесть дней в неделю, на отдельных участках - круглосуточно.

По официальной информации, БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения живой силы противника, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники и малоскоростных воздушных целей.

В августе 2024 года "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") представил на военно-техническом форуме "Армия" БМП-3 с улучшенными характеристиками по мобильности и защищенности.

Ростех Высокоточные комплексы БМП-3
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