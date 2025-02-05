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Что случилось этой ночью: среда, 5 февраля

Выход США из Совета ООН по правам человека и БАПОР, стрельба в шведском Эребру, возгорание резервуара с нефтепродуктами в Краснодарском крае

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп подписал указы о наращивании давления на Иран и о выходе США из Совета ООН по правам человека и БАПОР.

- Сенат США утвердил Пэм Бонди в должности генпрокурора США, который также возглавляет Министерство юстиции. 54 законодателя поддержали кандидатуру Бонди, 46 высказались против.

- Комитет Сената по разведке одобрил кандидатуру Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки, выдвинутую президентом США Дональдом Трампом. Габбард поддержали девять сенаторов, восемь проголосовали против.

- Не менее 10 человек стали жертвами стрельбы в образовательном центре для взрослых в шведском Эребру, сообщило AP cо ссылкой на шведскую полицию. Есть ли в числе убитых стрелок, неизвестно.

- Резервуар с нефтепродуктами загорелся после падения БПЛА в станице Новоминская Краснодарского края. Пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

- Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил российским военным первую в этом году партию БМП-3. В рамках выполнения госзаказа новейшие единицы техники получили комплект современных защитных систем, уже проверенных в реальных боевых условиях. Техника прошла полный цикл испытаний.

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