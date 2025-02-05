Резервуар с нефтепродуктами загорелся после падения БПЛА в Краснодарском крае

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В результате атаки украинского беспилотника в станице Новоминская Каневского района загорелся резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы в составе 55 человек, к тушению пожара привлечено 19 единиц техники. Ситуация находится на контроле главы района. Предварительно, никто не пострадал.