Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили по два дрона в Курской и Белгородской областях, сообщили в Министерстве обороны.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Курской области и два - над территорией Белгородской области", - заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что в результате атаки украинского беспилотника в станице Новоминская загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен второй ранг сложности.