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Возгорание резервуара с нефтепродуктами на Кубани после падения БПЛА ликвидировано

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края сообщили о ликвидации возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубни после падения БПЛА.

Пожар в станице Новоминская Каневского района был потушен в 08:11, сообщает оперативный штаб региона.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале, что в результате атаки украинского беспилотника в станице Новоминская загорелся резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, никто не пострадал.


Краснодарский край Вениамин Кондратьев
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