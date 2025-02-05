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Набсовет "ДОМ.РФ" переназначил Виталия Мутко на пост гендиректора госкорпорации

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет АО "ДОМ.РФ" переназначил Виталия Мутко на пост генерального директора госкорпорации еще на пять лет, говорится в материалах "ДОМ.РФ".

Мутко возглавляет госкорпорацию с января 2020 года. До этого в течение четырех лет он занимал должность вице-премьера правительства.

Набсовет, на котором было принято решение избрать Мутко гендиректором "ДОМ.РФ" еще на пять лет, состоялся 28 января.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики. В состав госкорпорации входит одноименный банк, который по итогам третьего квартала 2024 года занимает 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

По итогам 9 месяцев 2024 года госкорпорация заработала 58,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 58,1% больше результата за тот же период предыдущего года.

Российские власти в 2025 году планируют провести первичное размещение акций "ДОМ.РФ". Правительство РФ на первом этапе предлагает продать 1-5% акций госкорпорации, что позволит привлечь около 15 млрд рублей.

ДОМ.РФ Виталий Мутко
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