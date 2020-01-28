Виталий Мутко возглавил "ДОМ.РФ"

Виталий Мутко Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бывший вице-премьер РФ Виталий Мутко, не вошедший в новый состав федерального правительства, назначен главой АО "ДОМ.РФ", сообщили "Интерфаксу" в компании.

Данную информацию агентству подтвердил представитель Мутко. Ожидается, что в новой должности экс-вице-премьер продолжит курировать вопросы, связанные с развитием ипотеки, достройкой жилых объектов для обманутых дольщиков и развитием городской среды. Срок его полномочий - до 28 января 2025 года.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин избран председателем наблюдательного совета "ДОМ.РФ".

"Избрать председателем наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ" Хуснуллина Марата Шакирзяновича", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник о том, что Мутко может возглавить "ДОМ.РФ", "Интерфаксу" рассказал источник, близкий к госкорпорации.

Госкорпорация "ДОМ.РФ" реализует государственную жилищную политику, 100% ее акций принадлежит государству в лице Росимущества. Деятельность организации координирует госкорпорация "ВЭБ.РФ".

Мутко с мая 2008 года возглавлял министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ. 21 мая 2012 года назначен министром спорта РФ. В 2016 году был повышен до вице-премьера и курировал вопросы туризма и молодежной политики. В 2018 году также в ранге вице-премьера стал курировать строительство и региональное развитие.

Ранее гендиректором "ДОМ.РФ" являлся Александр Плутник. Он в 2008-2013 годах работал в секретариате Игоря Шувалова, который на тот момент занимал пост первого вице-премьера. С 2013 по 2015 год работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а с 2015 году назначен на должность гендиректора АО.