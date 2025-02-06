Около 2 тыс. взрывоопасных предметов обезврежено за полгода в Курской области

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России с начала августа 2024 года, когда в Курской области был введен режим контртеррористической операции, обезвредили и уничтожили более 1,9 тыс. боеприпасов, сообщает МЧС РФ в четверг.

За это время пиротехники МЧС порядка 250 раз привлекались для обезвреживания взрывоопасных предметов на территории региона, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что специалистам в ходе работы приходится сталкиваться с разнообразными видами боеприпасов. Среди них - FPV-дроны, ударные беспилотники, сбросы с БПЛА, боевые части ракет, суббоеприпасы и многое другое.