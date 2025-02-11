Саперы в Курской области обезвредили ракету SCALP французского производства

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Саперы МЧС РФ обнаружили в одном из районов Курской области крылатую ракету SCALP французского производства и обезвредили ее, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

В сообщении отмечается, что сначала саперы провели разведку местности с помощью беспилотников на наличие посторонних лиц на опасном участке, после чего обезвредили ракету и уничтожили боевые части накладным зарядом на месте.

С начала августа саперы МЧС совершили почти 300 выездов, уничтожив при этом порядка 2 тыс. взрывоопасных предметов.

Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО в регионе.