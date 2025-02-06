Три человека погибли при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Валуйском округе.

"В результате атаки ВСУ в районе села Логачёвка погибли три человека. По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки, предположительно, находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Губернатор напомнил, что с 27 октября 2022 года в селе Логачёвка действует режим чрезвычайной ситуации.

"Это означает, что въезд в Логачёвку запрещен. Поэтому хочу еще раз обратиться ко всем жителям: населенные пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя", - подчеркнул Гладков.