Три украинских дрона сбиты над Белгородской областью

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью.

"7 февраля с 20:30 до 21:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Накануне белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Валуйском округе.