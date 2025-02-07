Три украинских дрона сбиты над Белгородской областью
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью.
"7 февраля с 20:30 до 21:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны РФ.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Накануне белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Валуйском округе.