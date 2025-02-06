Роскадастр наделят полномочиями по повышению эффективности использования земель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Кабмин одобрил законопроект о полномочиях Роскадастра по повышению эффективности использования земель в регионах РФ, сообщает пресс-служба Росреестра.

"Правительство России одобрило для внесения в Государственную Думу законопроект Росреестра, наделяющий ППК "Роскадастр" полномочиями по проведению в субъектах РФ работ по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями, а также вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков. (...) Изменения предполагается внести в статью 4 Федерального закона "О публично-правовой компании "Роскадастр" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По словам руководителя ведомства Олега Скуфинского, предлагаемые нормы позволят компании оказывать содействие регионам и муниципалитетам в решении задач по определению границ объектов недвижимости, образованию земельных участков, выявлению правообладателей ранее учтенных объектов, исправлению реестровых ошибок.

"Это будет способствовать экономическому росту субъектов РФ за счет пространственного развития территорий, выявления и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель", - заявил он.

Также в Росреестре считают, что изменения позволят ускорить в регионах работу по наполнению ЕГРН сведениями о пространственных данных объектов недвижимости, помогут сократить сроки предоставления земельных участков и определить территории, нуждающиеся в комплексном развитии. Помимо этого, мера будет способствовать увеличению поступления доходов в бюджетную систему РФ в виде имущественных налогов, сборов и денежных средств от продажи земли. Проводить работы Роскадастр сможет на основании соглашений с органами власти субъектов или с муниципалитетами.

Кроме того, правительство одобрило законопроект о передаче компании полномочий по ведению фонда данных государственной кадастровой оценки (ГКО), которые сейчас закреплены за Росреестром.

"Получив полномочия по ведению фонда, ППК "Роскадастр" станет предприятием единого цикла в части обеспечения и сопровождения государственной кадастровой оценки. Это позволит оптимизировать информационные потоки и сократить сроки исполнения отдельных полномочий в области ГКО и улучшить экосистему обратной связи для граждан", - прокомментировал Скуфинский.

Законопроект предусматривает создание сервисов для направления гражданами замечаний, обращений и других документов по вопросам кадастровой стоимости. Так, с помощью национальной системы пространственных данных (НСПД) в режиме онлайн можно будет направить на рассмотрение в бюджетные учреждения декларацию о характеристиках объекта недвижимости. Также можно будет обратиться с замечаниями к проекту отчета об итогах ГКО, попросить разъяснения по вопросам определения кадастровой стоимости или исправить ошибки, допущенные в ходе процедуры, а странице фонда ГКО - подать заявление об установлении кадастровой стоимости объекта в размере рыночной, пояснили в Росреестре.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года (за исключением отдельных положений). Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о проведении государственной кадастровой оценки во всех регионах РФ с использованием НСПД.