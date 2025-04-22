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В Минсельхозе призвали увеличивать посевные площади в Сибири

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Посевные площади в Сибирском федеральном округе необходимо увеличивать, считает замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин. Он заявил об этом на окружном совещании о подготовке к весенним полевым работам.

"В 2025 году вся посевная площадь в СФО составит порядка 14,4 млн га, что несколько больше уровня прошлого года, порядка 86 тыс. га мы прибавляем. (...) Конечно, вовлечение в оборот должно быть более существенным", - сказал он.

При этом, по его оценке, структура посевных площадей в округе сбалансирована и обеспечивает все потребности как регионов округа, так и решение экспортных задач, при этом увеличение посевных площадей должно сопровождаться и ростом производства сельхозпродукции.

По данным, приведенным в презентации замминистра, в Красноярском крае посевные площади сократились в 2025 году на 26,5 тысяч га, в Иркутской области - на 16 тысяч га и в Томской области - на 1,9 тысячи га.

Он отметил, что в СФО в 2024 году было собрано более 15,9 млн тонн зерновых, что, несмотря на климатические сложности, было "достойным результатом". А урожай масличных культур был рекордным - 4 113,6 тысячи тонн.

"Рассчитываем, что и следующий сезон у нас пройдет в том же направлении", - сказал замминистра.

Разин также обратил внимание на снижение урожая картофеля и овощей "борщевого набора" в СФО на протяжении последних трех лет (урожай овощей в округе в 2024 году был равен 313,3 тысячи тонн против 331 тысячи тонн годом ранее, картофеля - 635,8 тысячи против 738,8 тысячи тонн)

"Наша с вами общая задача - все-таки решить вопрос по производству соответствующих групп, мы очень рассчитываем, что у нас в этом году в Сибири цифры по валовому сбору и по овощам, и по картофелю будут получше", - добавил он.

Андрей Разин Минсельхоз СФО Сибирь
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