Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Учебный самолет разбился в Подмосковье, погибли два человека, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, в районе аэродрома Мячково в Раменском районе потерпел крушение учебный самолет. После падения он загорелся", - сказал собеседник агентства.

На борту самолета было два человека - инструктор и курсант. По предварительным данным, они погибли.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщило надзорное ведомство.