МЧС подтвердило гибель двух человек при крушении самолета в Подмосковье

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В МЧС подтвердили гибель двух человек в результате жесткой посадки учебного легкомоторного самолета Tecnam P2002 Sierra в Подмосковье.

"Вблизи аэродрома Мячково во время тренировочного полета совершил жесткую посадку легкомоторный самолёт. К сожалению, два человека погибли", - говорится в сообщении.

Разрушений на земле нет.

"На месте происшествия работают 26 человек и восемь единиц техники", - добавила пресс-служба.

Ранее о крушении самолета "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах.

По факту проводит проверку Московская межрегиональная транспортная прокуратура